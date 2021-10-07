В Саранске на проспекте 70-летия Октября совершена незаконная рубка 250 деревьев

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Следственным отделом ОП №1 УМВД России по го Саранск окончено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, совершенная в особо крупном размере».

Как выяснилось, произраставшие на участке березы, ивы, яблони, вязы и клены мешали полноценному функционированию организации, деятельность которой связана с продажей и скупкой лома металла.

В результате этих противоправных действий администрации городского округа Саранск причинен материальный ущерб на общую суму 1 549 623 рубля.

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый не признает.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.