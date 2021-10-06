В Пензенской области растет число предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Технологии бережливого производства предприятие осваивает под эгидой Регионального центра компетенций.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, годовой план по реализации нацпроекта «Производительность труда» регион выполнил еще в июле. И главная цель сегодня - обеспечить ежегодный 5-процентный рост производительности на крупных и средних пензенских предприятиях.

Модернизацию производства и создание в регионе новой экономической зоны промышленно-производственного типа Олег Мельниченко назвал в числе первоочередных задач на посту губернатора Пензенской области.

«Мы планируем создание на территории областного центра особой экономической зоны. Для запуска индустриальных парков и технопарков будем вводить в оборот и площади предприятий в райцентрах. Реализуя проекты технической модернизации предприятий, намерены открыть не менее тысячи рабочих мест", - подчеркнул он.

Так, более 500 новых рабочих мест будет создано в индустриальном парке «Мастер» на территории Сердобского машиностроительного завода.