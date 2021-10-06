Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 октября 2021 15:36

В Мордовии при повторном ДТП пострадали медики, помогавшие на дороге раненым

ДТП произошло в 22-54 3 октября на 16 км (+700) автодороги «Саранск - Ромоданово - Б. Игнатово»
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель «Камаза» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21101». В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-21101» и его пассажир с различными травмами доставлены в ГБУЗ РМ «РКБ №4».

Чуть позже в стоящую после ДТП автомашину «ВАЗ-21101» врезалась «Тойота Рав 4». От удара «ВАЗ-21101» по инерции отбросило на медицинских работников - 59-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, которые на проезжей части оказывали первую медицинскую помощь.

В результате медики с различными травмами были доставлены в ГБУЗ РМ «РКБ №4». Водители трезвы.

ДТПИнтересное