В Мордовии при повторном ДТП пострадали медики, помогавшие на дороге раненым

Фото: Пресс-служба МВД РМ

При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель «Камаза» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21101». В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-21101» и его пассажир с различными травмами доставлены в ГБУЗ РМ «РКБ №4».

Чуть позже в стоящую после ДТП автомашину «ВАЗ-21101» врезалась «Тойота Рав 4». От удара «ВАЗ-21101» по инерции отбросило на медицинских работников - 59-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, которые на проезжей части оказывали первую медицинскую помощь.

В результате медики с различными травмами были доставлены в ГБУЗ РМ «РКБ №4». Водители трезвы.