Наталья Смирнова из Мордовии стала победителем конкурса «Моя страна – моя Россия»

Финалисты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – представили свои авторские работы в специальной номинации «Слово о моей стране». По итогам защит, которые состоялись в онлайн-формате, были определены три победителя.

В их число вошла представительница Республики Мордовия Наталья Смирнова, корреспондент редакции газеты «Земля и люди» Ичалковского района, победительница прошлого сезона всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», в финале проекта представила серию материалов о людях, меняющих жизнь в селе.

«В проектах платформы «Россия – страна возможностей» я участвую несколько лет. Даже была на самом первом форуме платформы: он проходил в Москве в марте 2018 года. Победителем конкурса «Моя страна – моя Россия» стала второй раз. Но для меня участие в нём – в первую очередь, возможность обменяться опытом с другими конкурсантами и расти профессионально. На суд жюри в этом году представила материалы о людях, меняющих жизнь в селе, – рассказала Наталья Смирнова.

Участниками XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в нынешнем сезоне стали 91 147 человек из всех регионов страны и иностранных государств, в числе которых Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и многие другие. Успешно прошли заочный этап и попали в финал проекта 762 конкурсанта из 76 регионов России и ряда зарубежных стран.