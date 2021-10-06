Переводить школьников из Мордовии на дистанционное обучение пока не планируют

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Ситуация в образовательных учреждениях республики ежедневно оценивается Управлением Роспотребнадзора по РМ и Министерством образования. Если кто-то из учеников заболевает коронавирусом, на карантин отправляется весь его класс или группа. Однако оснований для полного перехода на дистанционное обучение пока нет.

В школах, вузах, детских садах и других учреждениях приняты все необходимые меры: ученики в течение дня занимаются в одном кабинете, без перехода в другие.

Как отметил и.о. министра здравоохранения региона Олег Маркин, сегодня нагрузка на медицинские учреждения региона сопоставима с той, что была во время второй волны коронавируса.

- Сейчас в республике 1388 пациентов находятся на кислородном обеспечении, из них 156 человек – в реанимации, из них 107 пациентов – на аппаратах ИВЛ инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, - отметил он и призвал жителей региона соблюдать все меры безопасности.