В Пензе начнет работу выставка Натальи Шепелевой «Фарфоровая песенка»

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Как отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, Наталья Шепелева - автор множества живописных работ, декоративных панно, интерьерных росписей. Она участник областной и всероссийской выставок Союза художников РФ, член союза художников ЮНЕСКО. Ее живописное творчество включает в себя пленэр, городской пейзаж, ассоциативную композицию и портрет.

Мир картин мастера наполнен цветами, детьми и солнцем. Ее работы отличает насыщенность, яркость, живость мазка, богатство цветовой палитры. Наталья рассматривает мир природы и человеческих отношений глазами женщины, видимо, поэтому он у нее такой яркий и солнечный.