Вячеслав Космачев о COVID-19 в Пензенской области откровенно:

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Он отметил, что в Пензенской области для поддержки пациентов требуется более 12 тонн кислорода ежедневно.

Идет массовое поражение жителей области. В регионе уже зарегистрировано более 71 тысячи случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По словам Вячеслава Владимировича, если в первую и вторую волну отмечался рост заболеваемости среди старшего поколения, то сейчас вирус атакует работоспособное население. «Мы констатируем самую неблагоприятную ситуацию среди лиц именно молодого возраста. Больные настолько тяжелые, что предсказать развитие заболевания порою не предоставляется возможным».

Чаще стали болеть беременные и родившие женщины, дети, подростки, новорожденные дети.

Сегодня в отделениях реанимации находятся 140 пациентов. Половина из них - моложе 50 лет. На кислородной поддержке находятся более 2 тысяч пациентов. Расход кислорода для поддержки всех пациентов исчисляется десятками тонн.

В 24 медицинских организациях развернуто почти 4000 инфекционных коек. Объём коечного фонда увеличен в два раза. Детские инфекционные койки впервые развернуты на базе Кузнецкой межрайонной детской больницы. Пензенская областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко перепрофилирована под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Единственным выходом из сложившейся ситуации может быть только вакцинация. На фоне роста заболеваемости коронавирусом Министерство здравоохранения Пензенской области обращается к жителям региона и убедительно просит сделать прививку от коронавируса.