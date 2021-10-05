Олег Мельниченко представил ряд предложений по улучшению жизни в регионах

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В ходе заседания участники обсудили проект федерального бюджета на будущий год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Начался разговор с хорошей новости - экономика страны вернулась на докризисный уровень. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил ряд предложений по обеспечению бюджетной сбалансированности субъектов. В частности, речь шла о необходимости изменения методики распределения дотаций.

- Нужно закрепить ту, которая позволит индексировать объем дотаций в максимально предусмотренном размере, - отметил он.

Зашла речь и о резком повышении стоимости строительных материалов, которое привело к увеличению стоимости контрактов на выполнение работ капитального характера в Пензенской области.

- В нашем регионе рыночная стоимость одного квадратного метра теперь равняется примерно 60 тысячам рублей. При этом Минстрой РФ говорит о сумме около 41 тысячи. Этот разрыв необходимо компенсировать, - отметил губернатор Пензенской области и предложил рассмотреть возможность увеличения федерального субсидирования мероприятий по улучшению жилищных условий детей-сирот.

Также, по словам Олега Мельниченко, при формировании бюджета на ближайшие три года важно учитывать и борьбу с коронавирусом. Только в Пензенской области в прошлом году на эти цели из регионального бюджета выделили около 940 миллионов рублей. Еще 531 миллион был направлен в этом году.

-В 2020 и 2021 году регионы могли тратить на борьбу с пандемией средства, высвободившиеся от проведенной в 2020 году реструктуризации бюджетных кредитов. Предлагаю в 2022-2024 годах разрешить регионам направлять эти средства также на финансирование удорожания стоимости ремонта, реконструкции и строительства объектов государственной собственности, а также на ликвидацию очереди на жилье детям-сиротам.

Кроме того, губернатор озвучил инициативу финансирования из федерального бюджета выплат педагогам за классное руководство, в том числе с учетом периода их нахождения в отпуске.

- Очень конкретные и очень правильные предложения, - поддержала Валентина Матвиенко, указав, что все они будут отражены в итоговом документе.