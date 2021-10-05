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Происшествия5 октября 2021 16:58

В Пензе нетрезвая женщина за рулем автомобиля, оказывается, вовсе не редкость

Активно подтверждая это предположение, местная жительница 1988 года рождения доехала на своем «Fiat Punto» до уголовной ответственности
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, днем 31 августа 2021 года в Пензе на ул. Ново-Тамбовской сотрудники ГИБДД остановили ее автомобиль и убедились, что женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, ранее она уже была подвергнута административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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