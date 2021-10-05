В Пензе нетрезвая женщина за рулем автомобиля, оказывается, вовсе не редкость

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, днем 31 августа 2021 года в Пензе на ул. Ново-Тамбовской сотрудники ГИБДД остановили ее автомобиль и убедились, что женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, ранее она уже была подвергнута административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.