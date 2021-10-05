Поздравление О. В. Мельниченко с Днем учителя

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с Днем учителя!

Этот замечательный праздник - прекрасная возможность высказать искренние слова признательности всем тем, кто помогает нам выбрать цель в жизни, правильно определить приоритеты. Мы всегда с теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей - мудрых, внимательных, чутких, открывших для нас мир знаний, учивших добру и справедливости.

Радует, что в Пензенской области есть немало креативных, инициативных и думающих наставников молодежи, с успехом приумножающих лучшие традиции отечественной педагогики, внедряя в процесс обучения инновационные разработки. И ваша плодотворная подвижническая деятельность приносит результат.

По итогам 2020/2021 учебного года 25 выпускников получили высший балл на ЕГЭ. Девять пензенских старшеклассников стали победителями и призерами Всероссийских олимпиад школьников. Более 200 юных пензенцев стали победителями престижных всероссийских конкурсов и фестивалей.

Желаю, чтобы и впредь педагогическая деятельность приносила радость творчества, укрепляла уверенность в благородном предназначении избранной вами профессии.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях!