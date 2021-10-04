В Мордовии пьяный 18-летний водитель, двигаясь на "девятке" задним ходом, совершил наезд на 17-летнюю девушку

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В отношении водителя составлены административные материалы: за управление не зарегистрированным т/с водителем в состоянии опьянения и не имеющим права управления т/с

В этот же день в 06.00 часов на 174 км а/д подъезд к го Саранск от ФАД М5 «Урал» 54-летний водитель автомашины «Лада Калина» в условиях недостаточной видимости совершил наезд на стоящую на проезжей части после ранее произошедшего ДТП «Мицубиси Монтеро», после чего «Ладу» отбросило на металлический отбойник и пешехода, который находился на проезжей части.

В результате ДТП 74-летний пешеход самостоятельно обратился в ГБУЗ РМ «РКБ №4», после оказания медпомощи отпущен домой. Водитель трезв.