В Саранске наградили педагогов

Фото: Пресс-служба Главы РМ

К гостям торжества обратился глава республики Артем Здунов.

- Быть учителем – это искусство. Владеть этим искусством почетно! – отметил он.

По словам Артема Здунова, за последние пять лет в школы и детские сады Мордовии пришли работать более двух тысяч молодых педагогов. 130 из них пришли в профессию с начала года.

В республике есть даже целые династии учителей! Рабочий стаж семьи Янгляевых из Лямбирского района на сегодня составляет 240 лет, Тутаевы из Ичалковского района суммарно проработали 229 лет, Чугуновы из Теньгушева – 140 лет.

В рамках торжества состоялось награждение работников отрасли грамотами, благодарностями, денежными премиями.