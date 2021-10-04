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Общество4 октября 2021 13:15

В Пензенской области прошел историко-культурный фестиваль «Юконский ворон»

Рядом с мемориалом знаменитому земляку – морскому офицеру Лаврентию Загоскину в селе Николаевка возводится макет Михайловского редута - укрепления русского североамериканского торгового форта 1833 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Андрея Рыскина

Фото: Андрея Рыскина

2 октября в селе Николаевка Пензенского района прошел историко-культурный фестиваль «Юконский ворон».

Силами Пензенского областного отделения РГО и его партнёров, в рамках одноименного проекта, в самом центре села, рядом с мемориалом знаменитому земляку – исследователю Аляски и Алеутских островов, путешественнику и морскому офицеру Лаврентию Загоскину, продолжается возведение в натуральную величину макета Михайловского редута - укрепления русского североамериканского торгового форта 1833 года основания.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, участников фестиваля приветствовал его идейный вдохновитель – руководитель областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

Заместитель главы администрации Пензенского района Валентина Фокина выразила искреннюю благодарность Игорю Пантюшову за создание уникального историко-культурного и нового туристического объекта, который с каждым годом будет привлекать новых туристов.

Фестиваль включил в себя обширную концертную программу, для гостей праздника выступали солисты и творческие коллективы, актеры пензенского Театра юного зрителя.

Участники фестиваля смогли по достоинству оценить товары, представленные на ярмарке народных промыслов, а также отведать различные блюда, кулинарные изделия и напитки.

Справочно. Праздник проводился в рамках одноименного проекта, а также был посвящен и Дню географа России (в честь 176-й годовщины со дня основания Русского географического общества). Его организаторами выступили: Пензенское областное и районное отделения РГО, администрация Пензенского района. Фестиваль проводится при поддержке АНО «Редакция «Литературной газеты» и АНО «Зеленая волна».

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