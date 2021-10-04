Олег Мельниченко сообщил о новых назначениях в областном правительстве

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Николай Симонов сохранил должность врио председателя правительства области.
Сергей Федотов назначен вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора и правительства Пензенской области.
Виктор Кувайцев и Олег Ягов назначены первыми заместителями председателя правительства.
Алексей Костин и Лариса Рябихина займут должности заместителей председателей правительства.
Валерий Беспалов назначен врио заместителя председателя правительства. Вячеслав Космачев теперь врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения области.
Министерство внутренней и информационной политики теперь подчиняется непосредственно губернатору.