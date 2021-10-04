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Политика4 октября 2021 10:00

Олег Мельниченко сообщил о новых назначениях в областном правительстве

Постановление о регистрации вновь созданных органов исполнительной власти было подписано сегодня утром
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Николай Симонов сохранил должность врио председателя правительства области.

Сергей Федотов назначен вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора и правительства Пензенской области.

Виктор Кувайцев и Олег Ягов назначены первыми заместителями председателя правительства.

Алексей Костин и Лариса Рябихина займут должности заместителей председателей правительства.

Валерий Беспалов назначен врио заместителя председателя правительства. Вячеслав Космачев теперь врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения области.

Министерство внутренней и информационной политики теперь подчиняется непосредственно губернатору.

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