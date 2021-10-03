В Пензе пассажиров без маски будут высаживать из автобусов

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Межведомственные рейды по общественному транспорту проводят сотрудники управления транспорта и связи Пензы, УМВД России по г. Пензе и ОГИБДД УМВД России по г. Пензе.

В большинстве случаев граждан, которые игнорируют масочный режим, предупреждают о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Нежеланием носить маску пассажир подвергает опасности окружающих.

По информации пресс-службы администрации Пензы, для предупреждения роста заболеваемости участники рейдов будут останавливать движение транспортных средств до тех пор, пока все пассажиры не наденут средства индивидуальной защиты. При отказе надеть медицинскую маску граждан попросят покинуть салон.

Проверки пройдут по всем маршрутам общественного транспорта, в том числе, в часы пик.