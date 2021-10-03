В Пензенской области до 10 лет грозит мошенникам, похитившим обманным путем около 4 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. И сообщил, что со счета банковской карты злоумышленники пытаются снять денежные средства. А для предотвращения незаконных операций предложил снять со счетов все деньги и перевести их на «безопасный» счет.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, так доверчивый парень и поступил - в одном из отделений банка снял со своего счета 3 000 000 рублей, после чего уже в другом банке перевел 2 995 000 рублей на номера карт, которые продиктовал неизвестный.

Через некоторое время незнакомец из «службы безопасности банка» сообщил про оформленный на мужчину кредит и попытки его хищения. Чтобы аннулировать кредит предложил собеседнику оформить его самостоятельно, после чего перечислить денежные средства на «безопасный» счет. Следуя инструкциям неизвестного, был оформлен кредит на 1 000 000 рублей и позже переведен на различные счета мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.