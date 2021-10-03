В Мордовии, забравшись в чужой автомобиль, пьяный угонщик продолжил пить за рулем

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Проходя мимо припаркованной на стоянке «Нивы», мужчина решил покататься. Но, забравшись через незапертую дверь внутрь авто, пьяный угонщик передумал и продолжил пить. Затем, замкнув провода, завел двигатель и поехал в сторону поселка Явас, где и оставил машину.

По информации пресс-службы МВД РМ, в ходе подворного обхода сотрудники полиции установили очевидцев, которые видели мужчину, передвигающегося на автомобиле. В результате дальнейшего разбирательства стала известна личность причастного к совершению угона. Им оказался житель Ангарска, который работает вахтовым методом в Мордовии.

Кроме того, установлена причастность обвиняемого к открытому хищению трех бутылок водки и покушению на хищение бутылки виски из сетевых магазинов на территории Зубово-Полянского района.

Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый не отрицал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.