В Пензенской области школьный и рейсовые автобусы в селе Зубрилово поехали по новой дороге

Фото предоставлено министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

В 2021 году Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области направлены субсидии из областного дорожного фонда на строительство автодорог в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Выделенные средства позволили провести ремонт и реконструкцию 22 км автомобильных дорог к населенным пунктам Пензенской области. В том числе, «Подъезд к селу Зубрилово» протяженностью 7 км 500 метров.

Отремонтированная автомобильная дорога проходит через село Зубрилово. Помимо проведенных работ по усилению основания, замене искусственных сооружений, укреплению обочин, подрядная организация обустроила тротуар, проходящий по самому селу. К автомобильной дороге примыкают 4 населенных пункта, где проживают более 500 человек. По отремонтированной дороге курсируют школьный и рейсовый автобусы.