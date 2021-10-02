Олег Мельниченко встретился с участниками проекта «Активное долголетие»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В начале разговора Олег Мельниченко поблагодарил присутствующих за вклад в развитие региона.

- Вы проводите огромную работу: вовлекаете людей в творчество, приобщаете их к здоровому образу жизни, - отметил он.

Председатель правления Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Екатерина Баннова поздравила присутствующих с Днем пожилого человека. После этого участники встречи поделились планами работы на ближайшее время.

Олег Мельниченко подчеркнул, что правительство Пензенской области продолжит поддерживать инициативы ветеранов по всем направлениям.