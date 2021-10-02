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Происшествия2 октября 2021 11:20

По факту ДТП на переезде в Пензенской области возбуждено уголовное дело

Ремонтно-восстановительные работы на месте продолжаются
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: пресс-служба Центрального МСУт СКР

Фото: пресс-служба Центрального МСУт СКР

По данным пресс-службы областного правительства, в данный момент железнодорожники продолжают освобождать пути.

Как сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУт СКР, подполковник юстиции Дмитрий Захаров, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас представители ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напоминаем вам, что авария произошла рано утром 2 октября. Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем «КАМАЗ», в результате чего с рельсов сошли три вагона и локомотив. Пострадавших нет.

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