В Пензенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Фото: пресс-служба Центрального МСУт СКР

Как отмечает пресс-служба Центрального МСУт СКР, инцидент произошел сегодня в 4:10 на перегоне Лунино-Гольцовка. Поезд №116 сообщением «Адлер-Томск-2» столкнулся с грузовиком, перевозившим автокран. В этот момент в вагонах находились больше 300 пассажиров.

В результате ДТП локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. Пострадавших нет.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Из-за ДТП движение трех пассажирских поездов в Пензенской области задерживается.

Место аварии посетил губернатор Олег Мельниченко. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

КСТАТИ

Место аварии уже посетил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Глава региона поручил врио первого заместителя председателя правительства области Виктору Кувайцеву проследить за тем, чтобы вся необходимая помощь железнодорожникам была оказана:

- Нам необходимо возобновить движение поездов в короткие сроки, - подчеркнул он.

Сейчас на месте ДТП работает восстановительный поезд, прибывший со станции Рузаевка. Железнодорожники начали подготовительные работы к очистке путей. Движение на участке остановлено. Пассажиров поездов, следующих в Пензу и Саранск, доставят до вокзалов автобусами.