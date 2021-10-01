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Общество1 октября 2021 11:00

На завершение строительства детских садов в Пензенской области выделили дополнительные средства

Соответствующее поручение накануне озвучил губернатор Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Белинском и Нижнеломовском районах продолжается строительство детских садов по нацпроекту «Демография». Из-за подорожания строительных материалов для завершения работ потребовалось дополнительное финансирование.

- Строительство детских садов – одна из ключевых целей по обеспечению доступности образования. Такую задачу поставил Президент Российской Федерации, - отметил губернатор Олег Мельниченко и поручил выделить более 30 миллионов рублей на эти цели.

Сдать в эксплуатацию учреждения планируется до конца года.

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