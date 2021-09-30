В Пензе говорили о вводе нового жилья, остановках и бродячих собаках

Фото: Юлия Пыхалова

Обсудили на планерке размещение новых остановочных павильонов, затронули проблему бродячих собак. В управление ЖКХ города продолжают поступать заявки на их отлов от жителей микрорайона ГПЗ, улицы Ново-Казанской. Информация направляется в МУП по очистке города – данная организация занимается отловом безнадзорных животных по контракту.

По информации пресс-службы администрации Пензы, всего с начала года с улиц города отловлено и помещено в приют на улице Осенней 178 собак. Меры предпринимаются в строгом соответствии с требованиями федерального законодательства и по методу ОСВВ – «отлов, стерилизация, вакцинация, возврат».

Все отловленные и помещенные в приют животные подлежат обязательной вакцинации от бешенства после их 14-и дневного содержания на карантине и стерилизации спустя еще 6 дней. Щенки подлежат медицинским процедурам по достижению 5-и месячного возраста, до достижения которого они также содержатся в приюте. После проведения манипуляций животное содержится в приюте еще 10 дней, после чего на его ухо устанавливается бирка и оно подлежит возврату в среду обитания.

Казалось бы, самое время обрадоваться, но не уверен, что уважаемые сотрудники ответственных компаний сами в полной мере представляют реальную картину. Про контроль за строгим соблюдением озвученных процедур с отловом, стерилизацией, передержкой, установкой бирок подробностей в отчете о планерке не приводится, а, следовательно, проверить качество исполнения контракта по отлову безнадзорных животных еще только предстоит. И для начала, может быть, прокатиться на улицу ИТР, где подросло уже не первое поколение бездомных дворняг. И с десяток щенков в эти дни просто лежат на проезжей части дороги.