В Пензенской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Воспитатели России»

Фото предоставлено Институтом регионального развития Пензенской области

В этом году свои работы на конкурс представили 35 педагогов из системы дошкольного образования региона. 20 из них стали победителями в 9 номинациях. Дипломы победителей им вручил руководитель фракции «Единой России» в Пензенской городской Думе, заместитель главы города Пензы Юрий Зиновьев.

- Дошкольное образование является стратегическим блоком в общей системе образования ребенка. Вы закладываете базовое воспитание в ребенка. От того, как вы выполните свою работу, таким и будет наше будущее, - отметил Юрий Зиновьев.

Работы победителей регионального этапа будут отправлены в финал Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Он пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.