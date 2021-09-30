В Саранске 18-летний водитель совершил ДТП, в котором пострадали две девушки и девочка

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В Саранске 28 сентября 2021 года на ул. Победы 18-летний водитель автомашины «Лада Веста» (стаж 2021), выезжая с второстепенной автодороги, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «Мицубиси Лансер», которая двигалась по главной дороге.

В результате ДТП травмы получили пассажир автомашины «Мицубиси Лансер» - 22-летняя девушка, а также двое пассажиров автомашины «Лада Веста» - 19-летняя девушка и 7-летняя девочка. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, отпущены домой, назначено лечение. Водители трезвы.

По информации пресс-службы МВД РМ, 18-летний водитель, чей стаж начал отсчет в 2021 году, не в первый раз нарушает ПДД. По разным поводам на него уже 6 раз составлялись протоколы об административных нарушениях.