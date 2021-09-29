Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2021 17:49

Олег Мельниченко поздравил Главу Республики Мордовия со вступлением в должность

Торжественная церемония инаугурации Артёма Здунова состоялась в Саранске в среду, 29 сентября 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В приветственном слове Олег Мельниченко отметил давние добрососедские отношения между Пензенской областью и Республикой Мордовия.

Он также выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества на благо жителей субъектов Российской Федерации.

«Будем друг другу помогать, обмениваться опытом, проводить совместные мероприятия», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Глава исполнительной власти Пензенской области пожелал своему коллеге успехов в нелёгкой работе.

«Желаю в эту пятилетку отработать так, чтобы Республика Мордовия еще больше цвела, чтобы живущие здесь люди гордились своей малой Родиной», - закончил поздравление Олег Мельниченко.

Интересное