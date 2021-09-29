Олег Мельниченко поздравил Главу Республики Мордовия со вступлением в должность

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В приветственном слове Олег Мельниченко отметил давние добрососедские отношения между Пензенской областью и Республикой Мордовия.

Он также выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества на благо жителей субъектов Российской Федерации.

«Будем друг другу помогать, обмениваться опытом, проводить совместные мероприятия», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Глава исполнительной власти Пензенской области пожелал своему коллеге успехов в нелёгкой работе.

«Желаю в эту пятилетку отработать так, чтобы Республика Мордовия еще больше цвела, чтобы живущие здесь люди гордились своей малой Родиной», - закончил поздравление Олег Мельниченко.