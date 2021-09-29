Пензенцы сдали кровь в рамках акции «От сердца к сердцу»

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

29 сентября во всем мире отмечается День сердца. Сегодня в Пензе по случаю праздника состоялась донорская акция, в которой приняли участие 83 человека.

- Сдача крови - это не просто доброе дело, но и отличная профилактика болезней сердца, - отмечает главный врач Центра крови Татьяна Крылова. – У доноров гораздо реже бывают инсульты и инфаркты, ниже риск развития ишемической болезни сердца, тромбообразования, атеросклероза.

Благодаря участникам акции, банк крови пополнился на 40 литров.