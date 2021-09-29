Роман Чернов: первые 50, полет нормальный

Фото: Из архива редакции

Тревожные ветры гуляют по планете. Рушатся государства, астрономы открывают новые звезды. Не ошалев от амбиций, а вынужденно люди во всех уголках во всю примеряют «корону».

В этих тектонических подвижках, потерях и эмоциональных потрясениях особенно ценишь проверенные временем человеческие отношения.

За плечами у нас армейские тревоги. У тебя на границе, на 11-ой заставе "Комсомольская" Даурского погранотряда. У меня - на границе с блоком НАТО в Центральной группе войск.

Так случилось, что состоявшееся во времена Василия Бочкарева наше знакомство, без громких речей, переросло в дружбу.

И самая популярная российская газета «Комсомольская правда» - прямой тому свидетель. И в годы твоей работы знаковым мэром Пензы. И сейчас – на энергетическом фронте.

В день красивого юбилея от имени коллектива «Комсомолки» хочу искренне поздравить тебя, Роман Борисович, и весь твой дружный и высокопрофессиональный коллектив «ТНС энерго Пенза».

Советник генерального директора Медиа-группы

«Комсомольская правда», главного редактора газеты

Виктор Баязитов