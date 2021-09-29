Артём Здунов поздравил Губернатора Пензенской области Олега Мельниченко

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Артём Здунов, приветствуя Олега Мельниченко в новой должности, отметил, что Мордовию и Пензенскую область связывает очень многое.

«Тот факт, что 55 тыс. эрзян и мокшан проживают на территории Пензенской области, говорит сам за себя. Дорогой Олег Владимирович, большое счастье работать на родной земле, возглавить область, вести ее нужным курсом, трудиться на благо жителей, не покладая рук. Я думаю, что мы продолжим наши добрососедские отношения, и будем совместно развивать и экономику, и культуру».

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Избранный Глава Мордовии искренне пожелал Пензенской области уверенного развития, политической стабильности.