Перспективы развития Пензенской области обсудили Игорь Комаров и Олег Мельниченко

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Игорь Комаров поздравил Олега Мельниченко с убедительной победой на выборах.
«Рад, что все так сложилось, вы вернулись на родную землю. Предлагаю поговорить о текущих задачах и поручениях главы государства», - сказал полномочный представитель Президента.
Олег Мельниченко проинформировал собеседника об основных планах решения социально-экономических вопросов субъекта Федерации. В числе первоочередных задач он обозначил обеспечение бесперебойным водоснабжением населенных пунктов региона, модернизацию системы общественного транспорта пензенской агломерации.
С использованием инфраструктурного кредита намечено приобретение автобусов большой вместимости на газомоторном топливе, полный пересмотр маршрутной системы и переход на единый проездной билет на территории пензенской агломерации, что позволит сократить издержки населения при пересадках.
«С целью повышения качества транспортного обслуживания будет создан государственный оператор. Начнем работу в 2022 году, и в ближайшие пару лет этот проект реализуем», - подытожил Олег Мельниченко.
Игорь Комаров положительно оценил озвученные программы и выразил уверенность в их успешном воплощении.