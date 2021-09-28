Состоялась инаугурация Олега Мельниченко

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Вступая в должность губернатора, Олег Мельниченко принес присягу, поклявшись добросовестно выполнять свои обязанности, защищать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию РФ.

Губернатора Пензенской области поздравили полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, главы соседних регионов и другие официальные лица.

Олег Мельниченко подчеркнул, что постарается оправдать доверие проголосовавших за него избирателей:

- Я буду упорно работать, чтобы через пять лет я мог задать вопрос моим землякам – оправдал я их надежды, и получить ответ «Да».