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Политика28 сентября 2021 15:44

Состоялась инаугурация Олега Мельниченко

Церемония прошла сегодня в рамках 44-й внеочередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Вступая в должность губернатора, Олег Мельниченко принес присягу, поклявшись добросовестно выполнять свои обязанности, защищать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию РФ.

Губернатора Пензенской области поздравили полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, главы соседних регионов и другие официальные лица.

Олег Мельниченко подчеркнул, что постарается оправдать доверие проголосовавших за него избирателей:

- Я буду упорно работать, чтобы через пять лет я мог задать вопрос моим землякам – оправдал я их надежды, и получить ответ «Да».

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