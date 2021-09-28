В Пензенской области 6 октября завоет электросирена

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В соответствии с распоряжением правительства Пензенской области от 7 сентября 2021 года № 497-рП в период с 1 октября по 1 ноября 2021 года на территории Пензы запланировано проведение месячника гражданской обороны.

В организациях и учреждениях города будут проводиться учения, тренировки и практические занятия по гражданской обороне. С различными группами населения по вопросам гражданской обороны пройдут инструктажи и беседы. Также состоятся смотры готовности сил гражданской обороны, смотры-конкурсы учебно-консультационных пунктов, конкурсы на звание «Лучший учитель года по курсу ОБЖ» и «Лучший преподаватель года дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Кроме того, 6 октября 2021 года на территории Пензенской области запланировано проведение штабной тренировки по теме «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации» с выполнением практических мероприятий по гражданской обороне, в том числе, запуск электросирен и замещение сигналов теле- и радиоканалов проверочным сигналом.