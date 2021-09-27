В Пензе полицейские вернули обманутой женщине похищенные 400 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В производстве отдела следственного управления МВД России по г. Пензе находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения мошеннических действий в отношении жительницы Пензы 1953 года рождения.

24 августа 2021 года ей позвонил неизвестный и представился её сыном. Он сообщил, что попал в ДТП и попросил передать деньги в счёт возмещения ущерба. Приехавшему за деньгами курьеру женщина передала сверток с 400 000 рублей. А когда, связавшись с сыном, выяснила, что её обманули, обратилась в полицию.

В ходе следственных мероприятий был установлен курьер, забравший данные денежные средства. У него было изъято 80 купюр номиналом 5000 рублей. Мужчина пояснил, что 24 августа текущего года ему поступил заказ на доставку посылки, после чего на его сотовый телефон позвонил неизвестный. Мужчина сказал, что ему необходимо доставить посылку от матери и назвал адрес. Забрав сверток, водитель доставил его на указанный адрес. Однако, за посылкой никто не выходил. Подождав около часа, курьер оповестил клиента о том, что посылка останется у него, а заказчик сможет забрать её в любое время.

Данный сверток хранился в автомобиле курьера около месяца. В настоящее время денежные средства в полном объеме возвращены потерпевшей.

Деньги возвращены, мошенники еще не пойманы. И было ли при таком раскладе само преступление? Задал этот вопрос юристу.

Как минимум, было покушение на мошенничество со стороны представившегося по телефону сыном, ответил консультант.

И в самом деле, вполне вероятно, факт преступления состоялся – обманутая женщина рассталась со своими сбережениями. При этом и курьер в этой истории не выглядит белым и пушистым. Скорее всего, по существующему регламенту, он обязан был вернуть посылку. И то, что месяц хранил ее в своей машине, очень странно.

Похоже ли это на соучастие установят сотрудники полиции. Как и всех причастных к совершению данного преступления.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.