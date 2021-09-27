В Мордовии разыскивается мужчина, несколько раз ударивший по голове 16-летнюю девушку

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия по факту разбойного нападения на 16-летнюю девушку и хищения у нее имущества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.162 УК РФ (разбой).

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, разбойное нападение произошло днем 24 сентября 2021 года неподалеку от дома 24 по улице Лихачева в Саранске. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 180-185 см. Был одет в чёрную куртку с капюшоном, синие штаны. На лице медицинская маска.

Следствие просит возможных очевидцев произошедшего, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о неизвестном мужчине, сообщить в Октябрьский межрайонный следственный отдел по телефону 8(8342) 28-73-56 или 02.