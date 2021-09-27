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Общество27 сентября 2021 15:14

Олег Мельниченко поздравил Вячеслава Гладкова с вступлением в должность губернатора Белгородской области

Торжественная церемония состоялась в Белгородской государственной филармонии в понедельник, 27 сентября 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

От имени жителей Пензенской области Вячеслава Гладкова поздравил врио главы региона Олег Мельниченко. В своем выступлении он отметил, что знает избранного губернатора Белгородчины долгие годы.

«Могу сказать, что он обладает огромным опытом, имеет прекрасные личные и деловые качества. Это человек, на которого всегда можно положиться, который в самой сложной ситуации способен разрешить практически любую задачу», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал Вячеславу Гладкову успешной работы на посту губернатора и выразил уверенность в том, что оказанное жителями Белгородской области доверие будет оправдано.

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