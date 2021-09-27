Два человека пострадали при взрыве в жилом доме в Пензенской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

26 сентября около половины девятого вечера в двухэтажном жилом доме на улице Ленина в Сердобске произошел взрыв бытового газа. В результате выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров. Также в жилище выбило все стекла.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области, пострадали два человека – 64-летний мужчина и 67-летняя женщина. Еще пятерых жителей дома удалось спасти, а пятеро были эвакуированы. На месте работали 10 сотрудников Сердобского пожарно-спасательного центра.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как отмечают подписчики сообщества «Подслушано в Сердобске» в социальной сети «ВКонтакте», еще один случай взрыва газа уже был зарегистрирован на этой же улице – практически в доме по соседству.

По факту проводится проверка.