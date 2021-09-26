Владимир Путин пожелал Артёму Здунову успешной работы

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Встреча прошла в режиме видеоконференции в субботу, 25 сентября 2021 года

Руководитель государства поздравил всех с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации. «У всех вас уже есть опыт такой работы, вы знаете, насколько она сложная, напряжённая, понимаете, что на вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми.

Президент России обозначил ряд важнейших направлений, по которым необходимо строить свою работу по развитию субъектов избранным главам регионов. В первую очередь, речь шла о реализации национальных проектов, поддержке семей с детьми и других категорий граждан, малого и среднего бизнеса, модернизации первичного звена здравоохранения.

Владимир Путин пообщался с каждым из избранных губернаторов. Главе Мордовии Артёму Здунову руководитель государства также пожелал успехов, отметив хорошие результаты и темпы работы, которые демонстрирует регион.

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, Артём Здунов поблагодарил Главу государства за оказанное доверие и подчеркнул: «Считаю, что серьезный результат партии «Единая Россия» и выбора главы субъекта обусловлен вашей поддержкой. Хочу сказать, что вся наша команда нацелена на конструктивную серьезную работу. Не подведем. Большое спасибо!»