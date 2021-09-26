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Общество26 сентября 2021 10:02

В Пензе завершила работу профильная смена «Астрофизика» Центра «Ключевский»

30 одарённых школьников повысили уровень знаний в астрометрии, небесной механике, классической космологии и астрофизике, механике и оптике
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: пресс-служба министерства образования Пензенской области

Фото: пресс-служба министерства образования Пензенской области

Ребята не только в теории, но и на практике смогли исследовать космическое пространство.

Под руководством астронома, астрофотографа, аспиранта Вятского государственного университета г. Киров – Сыкчина Алексея Серегеевича ребята посетили астровыезды, где смогли запечатлеть некоторые созвездия и планеты, научились создавать и обрабатывать астрофотографии.

«Астрофизика» - это уже 24 смена, проведенная Центром выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский» с 2019 года.

торжественное закрытие интенсивной профильной смены «Астрофизика» Центра «Ключевский» состоялось 25 сентября 2021 года. Каждый участник был награждён сертификатом и памятным подарком.

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