В Пензе завершила работу профильная смена «Астрофизика» Центра «Ключевский»

Фото: пресс-служба министерства образования Пензенской области

Ребята не только в теории, но и на практике смогли исследовать космическое пространство.

Под руководством астронома, астрофотографа, аспиранта Вятского государственного университета г. Киров – Сыкчина Алексея Серегеевича ребята посетили астровыезды, где смогли запечатлеть некоторые созвездия и планеты, научились создавать и обрабатывать астрофотографии.

«Астрофизика» - это уже 24 смена, проведенная Центром выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский» с 2019 года.

торжественное закрытие интенсивной профильной смены «Астрофизика» Центра «Ключевский» состоялось 25 сентября 2021 года. Каждый участник был награждён сертификатом и памятным подарком.