Владимир Путин пожелал Олегу Мельниченко удачи на посту губернатора Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Обращаясь к руководителям регионов, Президент отметил их большой опыт работы, подчеркнул ответственность перед гражданами.

«Нужно каждый день подтверждать их доверие, работать для них, ради них, работать, что называется, как у нас говорят, засучив рукава, с сердцем и с душой, доказывать, что вы на своём месте, что действительно достойны такого высокого поста.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, вновь избранные главы регионов доложили Президенту страны о своих ключевых планах.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«По итогам Ваших поручений мы определили основные направления работы на ближайшую среднесрочную перспективу. Подготовлена и направляется заявка по модернизации системы водоснабжения Пензенской области», - проинформировал Олег Мельниченко.

Также, по словам руководителя областной исполнительной власти, в регионе планируется к реализации проект особой экономической зоны промышленно-производственного типа, который предполагает создание порядка 30 предприятий-резидентов.

Особое внимание будет уделено и модернизации подвижного состава в пензенской городской агломерации.

«Для этого будем использовать инфраструктурные кредиты, которые нам предоставлены», - пояснил Олег Мельниченко.

«В целом мы нацелены на хорошую конструктивную работу», - подытожил он, поблагодарив главу государства за оказываемую поддержку.

«Нужно, чтобы инфраструктурные кредиты эффективно расходовались, это от вас много зависит - чтобы вы контролировали эту ситуацию и показали хороший результат. Что касается особой экономической зоны - важно не число резидентов, важно, чтобы это дало, как вы сказали, кумулятивный эффект, чтобы подтолкнуло развитие всей экономики Пензенской области. Надеюсь, что так оно и будет», - резюмировал Президент, пожелав Олегу Мельниченко удачи на посту губернатора Пензенской области.