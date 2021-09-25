В Мордовии после столкновения с деревом погибли водитель и его пассажир

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По информации пресс-службы МВД Республики Мордовия, трагедия на 21 км (+ 500 м) автодороги «п. Потьма – п. Барашево» произошла ранним утром 23 сентября 2021 года. Около 4 часов 30 минут 25-летний водитель автомашины «Опель Астра» не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие (дерево).

В результате ДТП водитель автомашины, а также пассажир – 23-летний молодой человек от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады СМП. Назначены экспертизы.

В этот же день в Саранске на ул. Володарского 40-летний водитель автомашины «Шевроле Орландо» совершил наезд на 10-летнего школьника, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход бригадой ССМП доставлялся в ГБУЗ РМ «ДРКБ», где ему была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Водитель трезв.