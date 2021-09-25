Всероссийская научная конференции в Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Представители ведущих университетов, институтов, музеев, государственных учреждений и общественных организаций из 8 городов России собрались в субботу, 25 сентября 2021 года, в Наровчате Пензенской области на Всероссийскую научную конференцию «История и археология Золотой Орды Примокшанья: актуальные вопросы изучения и сохранения городища Наровчат-Мохша».

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Ключевыми темами конференции стали вопросы изучения золотоордынского города Мохши, располагавшегося на территории современного Наровчата, а также формирование дорожной карты по местным архитектурным сооружениям, которые могут быть преобразованы в экскурсионные объекты.

Олег Мельниченко выразил признательность организаторам, отметив, что это значимое событие для науки и культуры Пензенской области.

«По факту мы имеем памятник эпохи Золотой Орды, который расположен чуть на окраине и захватывает часть самого населенного пункта. Уверен, что впереди еще много открытий. Мы сейчас работаем над созданием Золотого Кольца Пензенской области, и Наровчат в этом ожерелье будет ключевым бриллиантом», - подчеркнул руководитель региона.

В рамках конференции состоялась презентация книги «Средневековый город Мохши». Эта коллективная монография – совместный труд историков и археологов из Пензенской, Нижегородской и Саратовской областей. Одним из соавторов является Олег Мельниченко.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Я тоже причастен к изучению города Мохши. Здесь начиналась моя научная деятельность, здесь работал как преподаватель со студентами на раскопках золотоордынского города. Тогда мы мечтали о создании заповедника. Надеюсь, что сейчас, на новом этапе, мы сможем воплотить в жизнь все задуманное», - констатировал врио губернатора.

Олег Мельниченко поддержал инициативу директора института археологии Академии наук Республики Татарстан Айрата Ситдикова расширить формат проведения конференции.

«Мы постепенно будем двигаться от всероссийского формата к международному.