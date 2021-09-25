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Звезды25 сентября 2021 13:00

Здание Пензенского социально-педагогического колледжа украсил рисунок

Его создал художник Никита Романов, участвующий в фестивале стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормАрт»
Жолдуубай ТОКТОМАМЕТОВ
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Фото: Министерство образования Пензенской области

Работа получила философское название «Вчера и завтра». Процесс создания граффити снимался на камеру и фотоаппарат. Весь этот материал будет опубликован на сайте фестиваля. Лучшая работа в округе определится в ходе голосования.

Напомним вам, что фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году тема – «Взгляд в будущее». Художники, занявшие призовые места, получат от 100 до 200 тысяч рублей.

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