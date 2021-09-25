Олег Мельниченко и Клэй Берроуз обсудили перспективы сотрудничества

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Британская компания Aviagen Group, один из мировых лидеров в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы, открыла в Никольском районе Пензенской области племенную птицефабрику по производству индейки. Птицеферма рассчитана на ежегодный выпуск 1 миллиона штук яиц.

Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между Правительством Пензенской области и ООО «Авиаген Торкейз Рус». Он предусматривает строительство 10-ти площадок для производства и реализации племенной птицеводческой продукции (инкубационного яйца индейки). Ввод всех площадок в эксплуатацию осуществлен с 2019 по 2020 год. Создано 135 новых рабочих мест.

Олег Мельниченко выразил признательность руководителю компании за реализуемый на территории региона инвестиционный проект, имеющий большое значение для сельского хозяйства нашего региона и всей России.

«Российские птицеводческие предприятия получают новые возможности для роста. В регионе создаются рабочие места с достойной заработной платой. Расширяется налогооблагаемая база. Это создает хороший мультипликативный эффект для экономического развития области».

Клэй Берроуз заверил, что компания намерена развивать деловые отношения с Пензенской областью, расширять свои производственные мощности. В ближайших планах строительство комбикормового завода и 2-ой очереди площадок по выращиванию инкубационных яиц индейки. Общий объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей.