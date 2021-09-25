В Пензе обсудили ремонт сетей отопления и реконструкцию улицы Московской

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как пояснил и.о. начальника управления ЖКХ города Вадим Фейгин, капитальный ремонт коммуникаций продолжается, а отопление будет осуществляться с использованием существующих сетей по резервным схемам.

Работы по перекладкам близятся к завершению, остались некоторые участки квартальных сетей отопления и горячего водоснабжения. В этом году будет обновлено 53 километра коммуникаций. Это позволит минимизировать количество аварий на сетях зимой и обеспечить жителей теплом и горячей водой.

Как известно, на местах земляных работ завершить все работы по благоустройству планируется до 15 октября.

За соблюдением сроков следит Департамент ЖКХ города.

Ход реконструкции улицы Московской прокомментировал замглавы Магомед Агамагомедов. По его словам, сейчас здесь идет устройство лотков ливневой канализации и подготовка основания под плитку.

«Все инженерные коммуникации заменены. На следующей неделе приступим к мощению», – уточнил он.

Также депутаты приняли решения о внесении изменений в бюджет, обсудили корректировку Правил благоустройства города, переселение граждан из ветхого аварийного фонда,

и ряд других тем.