В Пензе чествовали машиностроителей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, ведущей в пензенской промышленности является отрасль машиностроения. По росту промышленного производства наш регион – в пятерке лидеров ПФО уже десять лет.

- В годы Великой Отечественной войны десятки предприятий были эвакуированы именно в Пензенскую область. Рабочим удавалось выполнять по две-три нормы в день. В этом году Пензе было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» - и в этом заслуга тех, кто тогда трудился на заводах.

Врио губернатора напомнил присутствующим, что идею создания в области станкостроительного кластера поддержали на федеральном уровне.

- Кластер будет создан на базе компании «СтанкоМашСтрой». В него войдут более 15 предприятий и образовательных организаций, - подчеркнул он.

Завершилась торжественная часть награждением лучшим сотрудников отрасли.