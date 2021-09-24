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Общество24 сентября 2021 16:00

Пензенскую область на Всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года» представит Анастасия Солдаткина

Он пройдет с 4 по 8 октября в Сочи
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство образования Пензенской области

Воспитатель филиала № 1 «Улыбка» детского сада № 7 города Пензы «Ягодка» Анастасия Солдаткина ранее стала победительницей регионального этапа конкурса. Она уже представила свое портфолио и ролик-самопрезентацию в ходе заочного этапа финала. Теперь ей предстоит пройти очный.

5 и 6 октября участников конкурса ждут состязания «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». 15 лучших пройдут во второй тур очного этапа, где будут проводить ток-шоу. По его итогам жюри определит победителя.

Также в рамках конкурса состоится научно-практическая конференция «Развитие кадрового потенциала дошкольного образования Российской Федерации».

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