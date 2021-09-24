Пензенскую область на Всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года» представит Анастасия Солдаткина

Фото: Министерство образования Пензенской области

Воспитатель филиала № 1 «Улыбка» детского сада № 7 города Пензы «Ягодка» Анастасия Солдаткина ранее стала победительницей регионального этапа конкурса. Она уже представила свое портфолио и ролик-самопрезентацию в ходе заочного этапа финала. Теперь ей предстоит пройти очный.

5 и 6 октября участников конкурса ждут состязания «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». 15 лучших пройдут во второй тур очного этапа, где будут проводить ток-шоу. По его итогам жюри определит победителя.

Также в рамках конкурса состоится научно-практическая конференция «Развитие кадрового потенциала дошкольного образования Российской Федерации».