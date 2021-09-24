Олег Мельниченко принял участие в заседании Комиссии по региональному развитию

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Обсуждалась финансовая поддержки регионов из федерального бюджета в 2022 году и в плановый период 2023 и 2024 годов, а также исполнение бюджетов регионов в оставшийся период 2021 года.

Проект федерального бюджета на трехлетний период, готовится к внесению в Госдуму. В нем, в частности, предусмотрены ресурсы для решения первоочередных задач, определённых Президентом, в том числе - на региональном уровне.

И один дин из них - пересмотр сметной стоимости строящихся за счет бюджета объектов, связанный с увеличением стоимости стройматериалов. Решение по контрактам, заключенным более года назад, уже принято. Рассматриваются варианты работы по договорам более позднего периода.

Напомним, что на федеральном уровне эта тема была поднята по инициативе Олега Мельниченко. Врио губернатора Пензенской области неоднократно подчеркивал, что от решения вопроса во многом зависит успешная реализация Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и национального проекта «Жилье и городская среда».