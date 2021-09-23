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Политика23 сентября 2021 17:40

Первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области назначен Евгений Гусейнов

Об этом стало известно сегодня
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Информация о назначении была опубликована в Telegram-канале областного правительства. К своим обязанностям Евгений Олегович приступил 24 сентября.

БИОГРАФИЯ

Евгений Гусейнов родился 26 мая 1961 года. В 1990 году окончил Саратовский медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

Был депутатом Пензенской городской Думы, возглавлял Управление внутренней политики Правительства Пензенской области. В апреле 2021 года назначен врио заместителя начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.

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