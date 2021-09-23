Первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области назначен Евгений Гусейнов

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Информация о назначении была опубликована в Telegram-канале областного правительства. К своим обязанностям Евгений Олегович приступил 24 сентября.

БИОГРАФИЯ

Евгений Гусейнов родился 26 мая 1961 года. В 1990 году окончил Саратовский медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

Был депутатом Пензенской городской Думы, возглавлял Управление внутренней политики Правительства Пензенской области. В апреле 2021 года назначен врио заместителя начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.