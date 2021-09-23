В Пензенской области осужден поджигатель живого человека

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Ранее пострадавший помогал односельчанину по хозяйству, за что тот угощал его спиртным, либо давал немного денег, но в последующем перестал ему помогать. У мужчин происходили конфликты, связанные с его длительными обещаниями продажи земельного пая и получением за него аванса, который он не смог впоследствии вернуть.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в день трагедии за работу у другого жителя района пострадавший получил оплату спиртным. Пьяного его и увидел поджигатель, который отвез жертву на окраину села, раздел, облил соляркой и поджег. Очнувшись и не почувствовав ног, он смог привлечь внимание проезжавшего мимо односельчанина, который довез его до церкви. Впоследствии он перенес 5 операций, ему ампутировали обе ноги.

Приговором суда 57-летний житель г. Белинского осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего. Ему назначено наказание в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы.

Судом удовлетворен иск потерпевшего, с осужденного в его пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 1,1 млн рублей.

Вину в совершении преступления злоумышленник не признал. Вместе с защитниками подал апелляционные жалобы на решение суда.

В соответствии с позицией прокурора, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.