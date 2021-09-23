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Общество23 сентября 2021 10:44

В Пензе возле МРЭО ГИБДД на проспекте Строителей вырастут каштаны

Одними из первых, к месячнику по благоустройству присоединились сотрудники полиции
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы,в среду, 22 сентября 2021 года, они высадили деревья.

Посадочный материал, туи, рябины, каштаны, был предоставлен МУП «Зелёное хозяйство г. Пензы».

По словам директора муниципального предприятия Андрея Денискина, в рамках месячника зелёные насаждения высадят на центральных улицах, а также на месте спиленных аварийных деревьев. Посадочный материал направлен в районные администрации, которые также организуют посадку деревьев и на внутридворовых территориях.

Всего в период месячника в городе появится около 1000 новых деревьев.

Напомним, что месячник по благоустройству пройдет с 24 сентября по 16 октября.

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