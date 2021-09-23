В Пензе возле МРЭО ГИБДД на проспекте Строителей вырастут каштаны

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы,в среду, 22 сентября 2021 года, они высадили деревья.

Посадочный материал, туи, рябины, каштаны, был предоставлен МУП «Зелёное хозяйство г. Пензы».

По словам директора муниципального предприятия Андрея Денискина, в рамках месячника зелёные насаждения высадят на центральных улицах, а также на месте спиленных аварийных деревьев. Посадочный материал направлен в районные администрации, которые также организуют посадку деревьев и на внутридворовых территориях.

Всего в период месячника в городе появится около 1000 новых деревьев.

Напомним, что месячник по благоустройству пройдет с 24 сентября по 16 октября.